Ahogy az már tudvalévő a Rainbow Six: Siege idén is kap egy adag frissítést, melyek közül az első az Operation Velvet Shell. Hasonlóképpen a tavalyi rendszeres frissítésekhez, ebben is egy új pálya, és két új karakter kap helyt, melyek közül már csak az utolsó karakter leleplezése volt hátra. Most ezt az adósságát is törlesztette a Ubisoft, és egy röpke kedvcsináló segítségével bemutatja nekünk a spanyolajkú operátort, Mirát.