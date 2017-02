Elég sok jel mutatott már arra korábban is, hogy jön egy Castlivania sorozat. Korábban Adi Shankar (The Grey, Dredd, Lone Survivor) producer mesélt erről Facebook-oldalán, egész pontosan arról számolt be, hogy Fred Seiberttel és Kevin Kolde-dal dolgozik együtt egy erőszakos, sötét, szatírikus mini-sorozaton, ami a Castlevanián alapul.

A sorozaton a Federator Studios (Besiber és Kolde ennek az alapítója és producere) dolgozik, a történetet pedig a Warren Ellis írja, akinek rengeteg DC és Marvel képregényt köszönhetünk. Ellis és a Federator nem először dolgoznak együtt a Castlevanian, hiszen még 2006-ban álltak neki egy film megalkotásának, a Castlevania: Dracula’s Curse-nek, amiből végül semmi sem lett.