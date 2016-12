A Deathtrap a magyar NeocoreGames csapatnak köszönhető, annak a csapatnak, akiktől a „rövid című” és jó humorú The Incredible Adventures of Van Helsing-játékokat is kaptuk. A csapat nem csak PC-n örvendeztette meg a játékosokat: a Van Helsing szériájuk első két epizódját kiadták Xbox One-ra is (remélhetőleg majd a harmadik is érkezik a jövőben), és bizony a Deathtrap sem kerüli el a Microsoft konzolját. A Deathtrap a tower defense és a szerepjáték műfaj (Van Helsing játékok során helyenként már megvillantott módon) gondosan összekevert elegye.