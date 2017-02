Múlt hónapban írtunk arról, hogy a Ubisoft hibájából véletlenül felkerült két kép a For Honor szezonbérletének tartalmáról a Uplay áruházba, és ezek most hivatalosan is bejelentésre kerültek. Úgy tűnik, hogy a Rainbow Six: Siege-hez hasonlóan itt sem lesznek exklúzív tartalmak a bérlet tulajdonosainak, kitartó grindeléssel anélkül is hozzáférhetünk mindenhez.