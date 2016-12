A The Legend of Zelda a Nintendo egyik legjobb és legelismertebb sorozata, ami idén február 21-én ünnepelte 30. születésnapját, és jövőre újra visszatér, a Breath of the Wild képében. Azonban az Egyesült Államokban és Kanadában most zajlik a Zelda: Symphony of Goddesses című koncertsorozat, amin a legnevesebb játékok zenéit hallgathatják meg a rajongók, nagyzenekari előadásban. Az egyes előadásokon felhangzanak a Wind Waker, az Ocarina, a Skyward Sword és más címek muzsikái, plusz az érdeklődők első alkalommal csodálhatják meg a Breath of the Wild dallamait.

Mivel nem tud mindenki részt venni a koncerteken, a Nintendo úgy döntött, hogy kiadja a koncertfelvételeket, méghozzá egy különleges csomagban. A The Legend of Zelda 30th Anniversary Concert Album az Amazon japán oldaláról rendelhető elő/meg, 4816 jenes áron, ami jelenlegi árfolyamon kb. 13 ezer forintnak felel meg. Igen, mondhatjátok, hogy ez sok, de a pakk tartalmaz egy DVD lemezt is, amin élő koncertfelvételek láthatók, illetve jó néhány Zelda témájú kitűzőt/jelvényt, illetve egy különleges állványt, amire az egész felhelyezhető. Így már egészen más, nem igaz? Alant láthatjátok a csomagról készült hivatalos promófényképet, a megjelenés február 15-én lesz, illetve a pakkok ezután kerülnek szállításra.