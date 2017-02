Hamarosan boltokba kerül a Horizon: Zero Dawn, amiről Dzséjt is megemlékezett "Idén ezektől a játékoktól dobjuk el az agyunkat" cikkében. A Guerrilla Games alkotása egyelőre egy kérdőjel, hiszen a történetről még mindig nem lehet sokat tudni, bár az alább látható második videóban a fejlesztők azt állítják, hogy a sztori központi helyet foglalt a program megalkotásának folyamatában. Annyira, hogy ehhez új embereket kellett felvenniük, és a küldetés-tervező csapattal együtt egy teljes szervezeti egységet hoztak létre a Guerrilla Games Amsterdamon belül.

A történet-írás és a küldetés-tervezés mellett azt is meg lehet tudni, hogy a főszereplő, Aloy megalkotása milyen hosszú és nehéz folyamat volt. Sokat ötleteltek, a leány számtalan változatot kapott, míg kialakult a végleges karakterisztikája, kinézete, de a fejlesztők szerint úgy is az a lényeg, hogy Aloy megérintse a játékosokat. És persze a stúdió korábbi munkái sem maradhatnak ki a sorból, az, hogy a Killzone-tól hogyan jutottak el a Horizon: Zero Dawn-ig.

Érdemes végignézni ezt a 12 percnyi anyagot, mert sok érdekességet meg lehet tudni.