Az Injustice: Gods Among Us rendkívül népszerű volt mobilkon is, nem véletlenül kapott négy éven át rendszeresen frissítéseket. Az amúgy ingyenes applikáción belül persze egy kisebb vagyont is el lehet verni, és ez várhatóan így lesz az új epizód esetén is.

Az alkalmazás érkezését Ed Boon erősítette meg a Twitteren, hivatalos rajtot várhatóan a „nagytestvér” indulásakor vesz. Egyébként a Fülöp-szigeteken már elérhető játék, afféle próbarajt, vagy inkább nyílt béta keretében, de hamarosan világszerte megtalálható lesz az Apple és a Google áruházában.

Yes #Injustice2 is coming to mobile! Brand new app with tons of new features, modes & all new combat system! More info soon! pic.twitter.com/C1GLWXhOgK