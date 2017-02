A TesRenewel már 2013 márciusa óta dolgozik a The Elder Scrolls széria negyedik epizódja, az Oblivion egészének a Skyrim motorjára történő átalakításán, ráadásul mellette a Skywindet is hegesztik. Bár a megfogalmazás nem egészen pontos, hiszen mindkét játék alapjaiban a Gamebryo engine-t használja, „némi” modernizálás és változtatás után, persze. Lényeg a lényeg, ahogy eddig is évről évre rendszeresen, a moddercsapat most is közzétette, hol tart a projekt.