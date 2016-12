Elérkeztünk az ötödik forduló végére. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik csapat készítette a Crusaders of the Lost Idolst. Természetesen a válasz a Codename Entertainment Inc. volt. Rengeteg helyes válasz érkezett, de sajnos csak egy győztest hirdethetünk, aki nem más, mint Calhoun96. Gratulálunk, a kulcsot a regisztrált e-mail címére küldjük el neki.

És akkor induljon a PC Guru Online Karácsonynapi 1 Kvízjáték hatodik, utolsó köre, ami alatt megnyerhetitek egy újabb steames teljes játék kulcsát. Hogy éppen milyen program kerül terítékre, azt mindig csak aznap áruljuk el, de annyit azért felfedünk, hogy lesznek régebbiek és újabbak, műfajukat pedig van itt akciójáték, kalandjáték, FPS, menedzser és platformer is.

Hogy megnyerjétek az egyiket, nem kell mást tennetek, mint helyesen felelni egy egyszerű kérdésre az adott játékkal kapcsolatban. De figyelem! Aki az egyik Karácsonynapi 1 Kvízen nyer, az a többi fordulón már nem vehet részt. De ne csüggedjetek, mert a hetedik napon, azaz december 23-án, holnap jön a Jézuska Ajándéka, s azon a kvízen mindenki újra ringbe szállhat a 14 játékot tartalmazó csomag megnyeréséért.

A hatodik fordulóban a 2009-es Killing Floor a tét. Némileg a Left 4 Deadre hasonlít ez a kooperatív (de egyjátékos móddal is rendelkező) túlélőhorror játék, amelyben FPS módban 6 játékosnak kell szintről szintre kipucolnia a zombiktól teli szinteket. Hogy még érdekesebbé tegyük a dolgot, négy DLC-t is felajánlunk mellé. A The Chickenator Pack egy csirkejelmezbe bújt félig halott rendőr, félig robot karaktert csap hozzá a játékhoz, míg a Community Weapon Pack három része több őrült fegyverrel (nyílpuska, kasza, sugár és steampunk puskák) egészíti ki a programot.

Hogy egyikőtöké lehessen a Killing Floor, nem kell mást tennetek, mint holnap 14:00-ig helyesen válaszolni a játékkal kapcsolatos kérdésre, amit az e sorok alatti képre kattintva lelhettek meg.