A Nintendo Switch előrendelések pörögnek, a készletek seperc perc alatt elfogytak. Az Egyesült Államokban a Best Buy áruházlánc újra megnyitotta az elővásárlás lehetőségét, de néhány órával később le is zárta, annyira keresett konzol a Switch. A gépről már sok mindenki elmondta a véleményét, köztük Dr. Serkan Toto, és a GameStop elnöke, Bob Puzon is. Hideo Kodzsima is beállt a sorba, neki tetszik a Nintendo új fejlesztése, egy sokkal fejlettebb technika előfutárának tartja a Switch-et.