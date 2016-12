A korábbi grátisz DiRT 3 Complete Edition promoció után, a Humble Store most újabb akcióval készül, hogy szebbé tegye a karácsonyunkat. A Race Driver: GRID Steames (Windows rendszeren játszható) változata, most két napig teljesen INGYEN beszerezhető, a Humble Store-on keresztül, csupán a Humble Bundle accountunkal bejelentkezve kell IDE fáradnunk és a „Get it Free!” gombra kattintanunk, majd ezt követően csak ki kell "fizetnünk" a játékot. Ha ezzel megvagyunk, nincs más hátra, mint a kapott e-mailben a linket követve aktiválnunk a játékot, és az így kapott kódot végezetül beválthatjuk a Steamen.

Ez a játék remekül öregedett, mivel még manapság is kiváló szórakozást nyújthat a versenyzős játékok szerelmeseinek. A látvány még most is egészen korrekt, a hangulat nem csorbult az évek alatt, a vezetési élményt pedig még mindig feldobja, hogy egy elhibázott kanyar után visszatekerhetjük az időt, és újra megpróbálhatjuk az elvétett szakaszt.