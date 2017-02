Az eddig mobilon, kézi konzolon és PlayStationön hódító Ni no Kuni játékok Revenant Kingdom alcímű második részében Evan Pettiwhisker Tildrumot irányíthatjuk, aki az első rész Oliverjéhez hasonlóan egy harcias kisfiú, arisztokratikus nevét azonban annak köszönheti, hogy egy száműzött gyermekkirály, akinek fő célja Ding Dong Dell trónjának visszaszerzése.

A videóban a világtérképen még nagyfejű chibiként szaladgáló, majd a Cloudcoil Canyon nevű helyszínen konfliktusba keveredő csapatot láthatjuk, amint látványosan lepofoznak egy jó húsban lévő Thoggot, amihez pöttöm Higgledie-k, a szív erejéből született kis láthatatlan lények is asszisztálnak.

A Level-5 fejlesztőcsapat elnöke, Hino Akihiro még január 26-án, a PC verzió leleplezése kapcsán nyilatkozta, hogy reményeik szerint így több játékoshoz juthat el a Ni no Kuni II a tengerentúlon is, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nem-japán közönség számára is minél befogadhatóbb legyen.

A Bandai Namco kiadásában megjelenő Ni No Kuni II: Revenant Kingdom még idén érkezik PC-re és PS4-re.