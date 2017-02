A Nioh több mint egy évtizede készül, és már rengetegszer kukázták, hogy majd az alapoktól kezdjék megint újra. Bár lehetetlennek tűnt, mégis kész lett a játék, és a kritikusok is megkapták a tesztpéldányokat – és az eredmények nagyon tetszetősek. a játék Metacriticen és Opencriticen is egy 87 pontos átlagot ért el, úgyhogy úgy tűnik többre sikerült, mint egy középszerű szamurájos Dark Souls játék. Az eddigi pontszámok:

Még az összes pontszám nem érkezett be, többek között a God is a Geeknél, valamint a Gamespotnál is még tesztelés alatt van a játék, de így is az eredmény magáért beszél. A Nioh február 8-án jelenik meg PS4 platformra.