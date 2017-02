Na, ez az álomcsapat botlott bele egy másik bandába, aminek egyik tagja csalt, egész pontosan aimbottal segített rá a játékára. A poén az egészben, hogy még a csalóval együtt is csak nehezen bírtak a profik csapatával, de amikor azok együttes erővel rászálltak a csalóra, na, akkor aztán nem volt menekülés. Merthogy hőseink mindennel támadták a gerinctelen játékost, amivel lehetett, és végül a figura, bárki volt is az, végül lelépett. Minderről egy Twitch-videó is készült, a lényeg 01:01:30-nál kezdődik.

Élő videó megtekintése innen: A_Seagull – www.twitch.tv

Így míg a Valve mindenféle mesterséges intelligenciában látja a csalók kiszűrését, néha elég, ha csak összefognak a játékosok és addig cseszegetik a mások szórakozását elrontani szándékozó minyonokat, amíg azok fel nem adják. Agilities és csapata a végén már csak jót nevetett az eseten.