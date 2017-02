Idén nyáron érkezhet a Path of Exile új kiegészítője a The Fall of Oriath

Vadonat új fejezetekkel és főellenségekkel vár a játék

2013-as megjelenése óta már öt kiegészítővel bővült a Grinding Gear Games akció-szerepjátéka, a Path of Exile, hamarosan pedig itt a hatodik, a The Fall of Oriath. A bővítmény egy teljesen új fejezetet ad a játékhoz, melyben elhagyjuk Wraeclast szigetét és visszatérünk karakterünk otthonába, Oriath földjére.

Az ötödik fejezet eddig befejezésként szolgált, onnan vagy nehezebb fokozaton kezdhettük újra a játékot, vagy az Atlas of Worldsben próbálhattuk ki magunkat. Ezen is változtat a kiegészítő, mely két részre tagolja a játékot, az első a már ismert fejezeteket tartalmazza (Act 1-5) a második (Act (6-10) ismét Wraeclast szigetére visz minket, mely távollétünk alatt kissé megváltozott. Lesznek ismerős területek is, de új szörnyek, új főellenségek és mindenek fölött új loot várja majd a kalandorokat, az ígéretek szerint az öt régi-új fejezet felében teljesen új tartalomhoz lesz szerencsénk.