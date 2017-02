A Sony legfrissebb üzleti negyedévét összegző jelentés szerint, a PlayStation 4 Pro jóval kelendőbb volt, mint a karcsúsított, de gyengébb PlayStation 4 Slim . A játékosok döntése nem meglepő, hiszen a PlayStation 4 mérete eleve nem túl nagy, így egy kisebb konzol helyett, inkább az erősebb harver mellett tették le a voksukat. A PlayStation VR is a Sony várakozásainak megfelelően fogy, de erről beszédesebb adatokat nem közöltek. A Sony pénzügyi vezetője, Kenichiro Yoshida a pénzügyi jelentés hez kapcsolódó beszélgetés során, a PlayStation 4 Pro eladásairól is mondott néhány szót.

„A PlayStation 4 Pro olyan jól fogy, ahogy azt reméltük, de talán a Pro jobban is teljesít annál, mint amire számítottunk. Úgy látjuk, hogy a PlayStation 4 Pro értékesítés tekintetében erősebb, mint a Slim.”

A PlayStation 4 Pro jóval komolyabb teljesítményre képes, mint az alapgép, vagy annak a kicsinyített mása, a Slim. Ráadásul a Pro nem is sokkal drágább, mint a Slim, így érhető a játékosok döntése. De nem csak a megszokott játékoknál tapasztalható látvány és teljesítmény javulás reményében vásároltak annyi PlayStation 4 Prót. Valószínűleg az is közrejátszott a dologban, hogy a frissen megjelent PlayStation VR-hez készült játékok is szebben és jobban futnak a továbbfejlesztett masinán.