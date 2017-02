Tavaly szeptemberben Dzséjt írt arról, hogy új Resident Evil animációs film jön , tavasszal. Nos, ennek a bemutatója is késik, a mozikba nyáron kerülhet a Cujimoto Takanori rendezte alkotás. A Capcom és Marza Anomation Planet együttműködésében készült mű főszereplője Leon, Chris, és Rebbeka, akiknek egy Glenn Arias nevű férfit kell megállítaniuk, mielőtt az elterjesztené a Trigger vírust a Nagy Almában.

A filmhez most megjelent egy új trailer is, ami kifejezetten látványos, akiciódús, és persze egy ház is szerepel benne, de hogy ez a Spencer kúria, vagy egy másik helyszín, egyelőre nem lehet tudni.

Pontos premierdátum nincs, én július-augusztusra tippelek.