A Shiness megjelenése tavaly decemberben lett volna, de ahogy az lenni szokott, a játék csúszott. Az Enigami és a Focus Home Interactive azt állítja most, hogy a játék heteken belül a boltokba kerül. A Shiness: The Lightning Kingdom is a Kickstarteren kezdte pályafutását, és bár nem lett kirobbanó gyűjtési siker, még így is összeszedett 140 ezer dollárt, amit 3028 ember adott össze még évekkel ezelőtt, 2014 közepén. Ez a néhány hét várakozás azonban semmi ahhoz képest, hogy az eredeti tervek szerint 2015-ben került volna sor a játék startjára.