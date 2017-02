Sajnos ez a hónap is eltelt úgy, hogy nem kaptam meg minden bejelentett írást, így három teszt futott be, kettőt már régi játékosok küldtek, egyet pedig egy új versenyző. A minőséggel nem volt gond, mindegyiket elfogadtam, így minden szempontot (nyelvtan, fogalmazás, stb.) mérlegre téve döntöttem a nyertes mellett. A 2017. januári pályázat győztese

Kérem, hogy nevét, lakcímét írja meg nekem, hogy jutalmát postázhassuk neki! Az üzenetet akár pm-ben, akár e-mailben várom. Az új, februári pályázat beküldési határideje 2017. március 3., péntek éjfél. Egy változatást azonban be kell vezetnem itt is, de ez a lényeget nem befolyásolja. Ahogy a magazinban már láthattátok, új értékelési rendszer van (tálalás/tartalom/játékélmény/összesen), így mostantól ennek megfelelően ítéljétek meg ti is a választott címeket. A bejelentéseket a szokásos helyre várom, induljon a munka, a játék!