Odakint nagy pelyhekben hull a hó (őőő… hó-hol? – Dzséjt), bent a még nagyobb bögrében lötykölődő kakaó tetején úszik ide-oda a fehér mályvacukor, miközben Elvis, vagy Michael Bublé, vagy Sinatra énekli a Santa Claus is Comin’ to Town-t, és mialatt újra megnézzük a Reszkessetek betörőket. Na persze! De nem ebben az évben! Törjük meg a rutint; elő a régi és az új konzolokkal, izzítsd be a PC-d, hiszen itt van az öt legjobb karácsonyi videojáték!

Természetesen, ahogy lenni szokott, úgy most is mindenek előtt egy kis szabály. Őszintén szólva, nem volt éppen egy könnyű dolog összeállítani ezt a listát. Mindez egy okra tehető, ami ahogy engem, úgy szerintem Titeket is meglepetésként fog érni: nincsen annyi kiemelkedő játék ebben az ünnepi kategóriában. És itt most nem olyan alkotásokra célzok, amelyeknél fellelhető karácsonyi pálya/szint (mert ezekből van egy rakás), hanem olyanokra, amik csak és kizárólag karácsonyra lettek kihegyezve. (Szóval bocs Bully, Kingdom Hearts 2, és bármelyik Super Mario.) És azért valahol meg kellett húzni a határt, szóval a nagyon régi Atari 2600, vagy Sega Genesis konzolra készített címek kiestek erről az összeállításból. Nem azért, mert azok rosszak lennének, sőt! Ellenben a kevés játék miatt bevettem a különféle DLC-ket és kiegészítőket is a repertoárba. De elég legyen a felvezetőből, csapjunk a rénszarvasok közé!

5. Duke Nukem: Nuclear Winter

Oké, szögezzünk le egy valamit: Duke-nak az utóbbi időben nem mentek túl jól a dolgok (elég csak a 2011-es Forevert, vagy az idei 20th Anniversary World Tourt említeni). De most erre a kis időre felejtsük el ezeket, és maradjunk az eredeti, hamisíthatatlan, ’96-os Duke Nukem 3D-nél. Elmondható, hogy ha valaki kikapcsolódni szeretni és szimplán csak puffogtatni a nagyvilágba, arra ez a játék a mai napig tökéletes. Plusz a különféle kiegészítők révén még ezeket a relax pillanatokat is tudjuk egy-egy ünnephez, vagy az évnek egy szakaszához kötni. Ilyen volt a Duke It Out in D.C., a Duke Caribbean: Life’s a Beach, vagy éppen mostani alkotásunk, a Nuclear Winter.

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a Nuclear Winter lett a kiegészítők közül a legkevésbé kiemelkedőbb – az akkori kritikák szerint. Mára már ez a játék is kultikus státusznak örvendhet, és habár annak ellenére, hogy megvannak a kisebb nagyobb hibái, még mindig pofátlanul szórakoztató. A történet szerint Duke éppen a karácsonyát élvezi (mert azért a karácsonyt ő is ünnepli), de hirtelen kap egy fontos üzenetet, hogy az Északi-sarkon, magát a Mikulást foglyul ejtették, és átmosták az agyát. A mi macsó, napszemüveges főhősünknek egészen a fagyos sarkig kell felverekednie magát, hogy megmentse a Mikulást, és egyben a karácsonyt is. Ja, igen! Azt említettem már, hogy zöld, feminista tündék rabolták el a Télapót, és közben vérszomjas, gonosz hóemberek próbálják megölni Duke-ot?

4. Santa Claus is Comin’ to Town

Talán ez az a játék (a listavezetőn kívül), ami nem kapott nagy visszhangot a gamer világban, és habár nem tűnt el a süllyesztőben, de közel táncolt ahhoz. A 2011-ben megjelent Santa Claus is Comin’ to Town kizárólag Nintendo Wii-n játszható, és ez nem véletlen. A játékmenetet látva egy pofonegyszerű kis Mario-stílusú érmegyűjtögető alkotás ez (csak érem helyett itt nagy hópelyhek vannak), de a jó hír az, hogy ennél nem is akar többnek látszani. A Santa Claus is Comin’ to Townt nem a fordulatos története, vagy a rettentő komplex karakterei miatt fogjuk minden karácsonykor elővenni, hanem azért, mert az ünnepi idillt, a megnyugtató hangulatot tökéletesen vissza tudja adni. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt javasolt, minden korosztály képes elütni ezzel a programmal az időt. Kihívásai nem hajmeresztőek, szinte elsőre teljesíthetőek, és az pedig csak tovább fokozza a jókedvet, hogy akár ketten is nekiállhatunk (persze ha van a háznál plusz egy kontroller). Nyugis, karácsonyi lazítós estére ideális, sőt már-már egy kötelező darab. Ha van Wii U-d, esetleg sima Wii-d, mindenképpen adj neki egy esélyt – nem fogod megbánni.

3. The Nightmare Before Christmas: Oogie’s Revenge

Amennyire híres Tim Burton és Henry Selick 1993-ban bemutatott gyönyörű, klasszikus, stop-motion animációs filmje, a Karácsonyi lidércnyomás, annyira ismeretlenek az emberek számára az ebből készült játékok. Na, ezen természetesen nem a tényleges, műanyag játékokat értem, amelyek ott díszelegnek a gyűjtők polcain, hanem a videojátékokat. Amíg a 2005-ös Game Boy Advance-re kiadott alkotás (The Pumpkin King) a film előtti történéseket dolgozta fel, addig a 2004-ben megjelent The Nightmare Before Christmas: Oogie’s Revenge a mozi után játszódik, és egy teljesen új sztorit kreált az alapanyagból – méghozzá nem is akármilyet!

Jack, a Tökkirály, Halloween város igen nagyra becsült vezetője tanult a filmbeli hibájából, és nem akarja többé ellopni a Mikulás elől a karácsonyt. Ellenben a következő halloweenre újítani szeretne, megtörni az addig bevált rutint, így kiruccan egy kis időre, hogy új dolgokat keressen, amikkel majd fel tudja dobni az ünnepet. Mikor visszatér, nagy megdöbbenésére egy lélek sincs szeretett városában, hiszen (ahogy a játék alcíme is mutatja) az egyik legmenőbb nevű főgonosz, Oogie Boogie visszajött. Tervei közt pedig nem csak Jack hatalmának megdöntése szerepel, hanem az összes ünnep (karácsony, húsvét, halloween stb.) irányításának megszerzése. Jack felveszi a (csont)kesztyűt, és egy Devil May Cry stílusú beat ’em up/hack and slash játék keretein belül újfent szembeszáll Oogie-val. (Rossz hír, hogy a játék csak PS2-re és az eredeti Xboxra készült el. Remaster, vagy HD kiadásról eddig, sajnos, nem tudunk.)

2. Saints Row 4: How the Saints Save Christmas

A Szentek visszatértek, és számukra az sem volt gáz, ha csak egy DLC erejéig is, hiszen ahogy Lucifernek, úgy a Szenteknek is egy talpalatnyi hely elég, hogy újra mókázzanak egyet. És nem csak ők, hanem mi is! A Saints Row-sorozat messze földön híres az elborult karaktereiről, a bagatell, de pontosan emiatt nagyon szórakoztató történeteiről, és a rosszabbnál rosszabb, de mégis fergeteges ötleteiről és humoráról. A negyedik rész volt az, ami nekünk leginkább bejött (azért a Gat Out of Hell sem maradt le tőle sokkal). Mindezek után, amikor már csaknem minden megtörtént ebben a játékuniverzumban, ami megtörténhetett, valami mégis hiányzott. A Mikulás – úgy bizony!

A How the Saints Save Christmas nem egy hosszú kiegészítő, pár óra alatt végig is lehet nyomni, viszont maga a körítés, az új karakterek, a fegyverek, a helyszínek mind fantasztikusak. A Szentek épp nagyban díszítik az űrhajójukat az ünnep hevében (kivéve a Főnököt persze, hiszen szerinte nincs értelme a karácsonynak), amikor is egy nem túl távoli jövőből megjelenik Shaundi, és borzalmas hírekkel operál: ahonnan ő jött, a világ a pusztulás szélére fog kerülni, ha nem segítünk neki megmenteni a karácsonyt. Főhősünknek akarva-akaratlanul, de ismét be kell dobnia magát, hogy megmentse a Mikulást, és az egész ünnepet is – természetesen hasfalszaggató Saints Row-humorral karöltve.