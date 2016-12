A Dead Rising amúgy is karácsonyi hangulatban indított, de most már teljes mértékben ünnepi díszbe öltözik, legyen szó a zombikról, Frank West új fegyvereiről vagy a Santa's Little Melter fantázianevű, lézerrel felszerelt, kitömött rénszarvassal és lámpafüzérrel díszített chopperről. A Stocking Stuffer Holiday Pack a szezonbérlet részeként, vagy külön is megvásárolható a Microsoft áruházi oldaláról. Ha be nem is szerzitek, azért vessetek egy pillantást a trailerre, feltéve, hogy bírjátok a játék már-már betegesen morbid humorát.