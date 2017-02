Az IO Interactive feltehetően már javában dolgozik az immár dobozos változattal is rendelkező Hitman második évadán, ami tovább göngyölíti az előző szezonban félbehagyott, a 47-es ügynök múltjában vájkáló történetet. Ugyanakkor egy új játékra is van idejük, legalábbis ez derült ki egy friss álláshirdetésből, amelyben játékmenet programozót keresnek egy vadonatúj IP-hez.

A munka feltétele némi tapasztalat az AAA-játékok mechanikájával, fizikájával és mesterséges intelligenciájával kapcsolatban, valamint nem árt, ha jártad a PC-re, PS4-re és Xbox One-ra történő fejlesztésben. A C++ nyelvben és az Unreal Engine-ben való jártasság is előny. És egyelőre ennyit tudunk. Illetve még annyit, hogy az eme rejtélyes programon ügyködő csapat még kicsi, és jelenleg csak a prototípuson dolgoznak, amit az Unreal Engine hajt. Ebből az is következik, hogy valószínűleg még jó darabig nem fogunk hallani erről a játékról.