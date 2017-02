Ezen a héten nem lesz újdonságoktól mentes a Gears of War 4. A mai nap folyamán két új pályával bővül a játék, vagyis, pontosabban szólva, két régi, de most megújultan visszatérő térképet kapunk. Az Impact Dark az eredeti Impact éjjeli, füstös, tüzekkel tarkított változata, míg a Machine War az eredeti Gears of War egyik pályáján alapul. Mindkettő a közelharcokra lesz kihegyezve.