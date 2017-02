Tavaly ilyenkor arról számoltam be, hogy Titanfall játékok érkeznek, most pedig a Psyonix döntött ügy, hogy elképesztő népszerűségű játéka, a Rocket League kap fizikai változatot. A fejlesztőcsapat most úgy döntött, hogy még inkább meglovagolja a sikert, így a Zag Gamesszel együttműködésben tavasszal piacra dobja a valódi Rocket League lendkerekes autókat, a hozzávaló hivatalos labdákkal együtt. Összesen 12 autót fog piacra dobni a Psyonix, de a promóképen csak nyolc kicsi kocsi szerepel.