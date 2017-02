A Valve figyelmeztette a Steam-felhasználókat, hogy jelenleg egy biztonsági rész miatt veszély fenyegetheti a fiókunkat. Említenek adathalászatot és rosszindulatú szkriptek lefutását is. Mindez a nyakunkba szakadhat linkekre kattintással vagy mások profiljának megtekintésével is, legalábbis addig, amíg a Valve be nem foltozza a rést.