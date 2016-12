Múlt hét kedden jelentette be a már korábban dolgozói által szóba hozott Crytek, hogy öt stúdiójának működését felfüggeszti. A frankfurti és kijevi stúdiók kivételével mindegyik részlegüket bezárták, az öt között a magyar csapatot is szélnek eresztették. A szófiai székhelyű Crytek Black Sea, kiknek a Knights of Honor, WorldShift és Arena of Fate című játékokat köszönhetjük, nem adja föl egykönnyen. Kevesebb, mint egy héttel azután, hogy a Crytek lehúzta a rolót nekik is, újrakezdik működésüket Black Sea Games néven és egyes értesülések szerint már meg is kezdték a munkát egy még be nem jelentett játékon.