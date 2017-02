Ma jelent meg a For Honor, de a hétvégén a premiert még megelőzte egy nyílt bétateszt, ami PC-n lazán rekordot döntött a Ubisoft berkein belül: 1,8 millió játékos vetette bele magát az ókori harcokba. Persze nem csak PC-n volt népszerű a For Honor béta, hiszen az Xbox One-t és a PS4-et is számolva több mint hat millióan merültek el a programban.