Új, 360 fokos videóval élheted bele magad az acél csattanásától, és csatakiáltásoktól zajos harcmező vérgőzös légkörébe. Február 9-től 12-ig bárki részt vehet a bétatesztelésben, így érdemes egy kicsit ráhangolódi a játékra. A küzdelem hangulatát pedig kevés dolog tudja olyan jól átadni, mint a For Honor, csatába teljes betekintést nyújtó új előzetese. A játék kifejezetten komornak ígérkezik, de hát milyen is lehetne egy ilyen, véres kaszabolásra építkező program.

A kaszabolással hála istennek nem lesz gond, mivel a harcrendszer kicsit szokatlan, de nem működik rosszul, sőt. Egy nagyon érdekes témát és koncepciót ragadott meg a For Honorral a Ubisoft, reméljük, hogy sikerül belőle mindent kihozni. A február 9-től kezdődő próbalehetőségnek lehet, hogy én is adni fogok egy esélyt, mert az eddigi videók kíváncsivá tettek egy kicsit. Találkozzunk a csataterén! A For Honor végleges változata február 14-től lesz elérhető, PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokon.