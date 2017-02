Jó ideje már annak, hogy utoljára Halo-játékkal játszhattunk PC-n. Egész pontosan 2004-ben, a Halo 2 megjelenésekor. De most, február 21-én újra elmerülhetünk mi szintén ebben az univerzumban, hiszen a Halo Wars 2 nem csak Xbox One-ra jelenik meg, hanem PC-re is megjelenik szőröstül-bőröstül.

A játék 28 évvel az első epizód, és nem sokkal a Halo 5: Guardians után játszódik, amikor is előkerül a Spirit of Fire, és felébred krioalvásba merült legénysége, élükön James Cutter kapitánnyal. A világ persze már megváltozott, és új ellenséggel kell szembenézniük: a Covenant Birodalomból száműzött zsoldosokkal (a The Banisheddel), és az őket vezető Atriox nevű Brute hadúrral.

A Halo Wars 2-ben lesz tradicionális kampány, kooperatív mód és többféle többjátékos mód is, köztük a vadonatúj Blitz, ami úgyszólván keresztezi a gyűjtögetős kártyajátékokat a hagyományos RTS-sel.

Nos, bár mi, mezei játékosok még pár napot kénytelenek vagyunk várni a Halo Wars 2-re, a kritikusok már kézbe vehették, és az embargó lejártával el is mondták a meglehetősen pozitív véleményüket. Összegezve ezeket elmondható a Halo Wars 2-ről, hogy több emlékezetes küldetés is van benne, nagyon jó a sztorija, a Blitz mód remek ötletnek bizonyult, ugyanakkor PC-n nem fogja felvenni a versenyt a riválisokkal, a kampány rövid, és a játékmechanika is eléggé fapados. Szóval: jó játék lett, élvezet vele játszani, de csodát senki se várjon. Íme az eddig pontszámok: