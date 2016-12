A Black Ops 3 PlayStation 4 Pro update eredményei elég vegyesek (a teljesítmény nem az igazi), ahogy az Assassin’s Creed: The Ezio Collection új konzolhoz igazított frissítése sem előnyös mindenki számára (natív 4K-ban fut a játék egy ehhez megfelelő kijelzőn, de 1080p-s megjelenítő esetén semmilyen előnyt vagy javulást nem tapasztalhatnak a játékosok). Az új Hitman például szebb, jobb és gyorsabb a Pro masinán, ahogy a három grafikai opcióval rendelkező (4K, 1080p és 30 FPS + szép látvány, 1080p és 30-60 FPS + közepesen szép látvány) Rise of the Tomb Raider is. A The Last Guardian teljesítménye nem túl fényes az alap PlayStation 4-en (olykor 20-25 FPS-el fut), de Prón 1080p-ben általában stabil a 30 képkocka/másodperces megjelenítés.

Összegezve volt, hogy elég figyelmet kapott az egyes fejlesztőktől az új konzolra történő optimalizálás, de sokszor volt olyan, hogy ez nem így történt. Sok játék nem nyújt elég előnyt PlayStation 4 Prón, legalábbis Full HD felbontásban játszva, de volt olyan is, hogy rosszabbul futott egy adott cím az erősebb gépen, mint az eredeti gépen. Ilyen dolgok pedig elvileg a Sony felügyelete miatt nem történhetnének, de sajnos nem ez a helyzet. Remélhetőleg az új év során ez is változni fog, és csak jobban ellenőrzött, minden játékosnak garantált előnnyel járó Pro update-ek jelenthetnek majd meg a játékokhoz.