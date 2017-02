A Sötét ott folytatódik, ahol a Szürke abbamaradt. Anastasia Seattle-ben kap munkát egy független könyvkiadónál, és persze szenved. Hiányzik neki Christian Grey, de az nem, ahogy a férfi vele bánt. Az alávetettség, a büntetés gondolata taszítja, de amikor ismét feltűnik a zárkózott milliárdos, és új ajánlatot tesz a lánynak, Anastasia a kapcsolat folytatása mellett dönt, nem is sejtve, hogy nemcsak egy kollégája, de a múlt kísértete miatt is veszélybe kerül…

A második rész megnézése után azt kell, hogy mondjam, a film nem lett sem jobb, sem rosszabb az előző résznél. A Szürke ötven árnyalata kritikámat ott fejeztem be, hogy a folytatás feladata lesz az, hogy felfedje, mitől elcseszett Christian Grey mind az ötven árnyalatában. Nos, végre-valahára ez a folyamat elkezdődött. A film bemutatja, hogy miért vágyik Grey arra, hogy nőket büntessen meg. Még akkor is, ha ez a kitárulkozási folyamat nem fejeződik be, sem Anastasia, sem a nézők számára. Egy nehéz gyermekkor, egy rossz család alapvetően befolyásolhatja a felnőttkorra kialakuló viselkedésmintákat, és azt, hogy a kapcsolataiban hogyan fog viselkedni valaki. Ennek megváltoztatása, az erőszakos hajlam csökkentésének kérdése kapcsán a pszichológusok sem képviselnek egységes álláspontot, de a Sötét ötven árnyalata ennek a bemutatására tesz kísérletet. Bár Christianben még mindig megvan a birtoklási vágy, az ismét feléje forduló, őt megérteni vágyó Anastasia miatt megpróbálja magában ezt elfojtani, vagy legalábbis csökkenteni. Mindez azonban mit sem ér, amikor korábbi alávetettje (Bella Heathcoce) feltűnik a színen. Ő azt kérdezi Anastasiatól: „Mi van benned, ami bennem nincs meg? Egy ágyban alszol a Gazdával…”