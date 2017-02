A Conan Exiles egy véres, túlélésre fokuszáló játék.

jelenleg PC-n Early Access állapotban érhető el.

Idén tavasszal Xbox One-ra is megjelenik.

Sok program épít a túlélésre, de Conan Exilest megfűszerezte a játékmentébe csempészett ötletesség. Például, nem játékos karaktereket is elhurcolhatunk rabszolgáknak a bázisunkra, vagy akár hatalmas, pusztító titánokat is megidézhetünk. A játék végleges változatának megjelenése még messze van, de az eladásokra már most sem panaszkodhatnak a fejlesztők.