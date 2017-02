PC-n is elérhető a Dear Esther Landmark Edition

Az eredeti tulajdonosai ingyen megkapják a felújított kiadást

A Chinese Room sikerjátéka, a Dear Esther megjelenésekor új műfajt teremtett, kirtikai és felhasználói sikert aratott. A „walking simulator” gúnynévvel illetett, felfedezésre és történetmesélésre fókuszáló játékok a megjelenése óta gombamód elszaporodtak, olykor horror, olykor puzzle elemekkel kibővítve az alapötletet. A sikert meglovagolva aztán elkészült az Amnesia: A Machine for Pigs, majd a Everybody's Gone to the Rapture is, melyekkel újfent tanúbizonyságát adták tehetségüknek a brit csapat tagjai.