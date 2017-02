A Fallout Shelter Steam verziójáról még mindig nincs semmi hír, de jövő héten érkezik a Windows 10/Xbox One változat, méghozzá rögtön Play Anywhere címként. A Bethesda a 2015-ös megjelenés óta látja el frissítésekkel a menedék-menedzselős programját, így még mindig tud újat nyújtani, azoknak meg pláne, akik eddig valamilyen oknál fogva nem álltak be felvigyázónak.