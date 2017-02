Jól fogy a Forza Horizon 3

A Forza sorozat már egymilliárd dollárt hozott

A Turn 10 Studios kifogta magának a szerencséjét, amikor tizenkét évvel ezelőtt beállt a Microsoft ernyője alá, és nekikezdett a később több ágon futó, azóta sorozattá dagadó Forza megalkotásának. Ráadásul nem csak az aktuális eladások jók, hanem hosszú távon is kiválóan teljesít a sorozat: az NPD Group adatai alapján immáron lassan öt éve, 2012 és 2017 között a legkelendőbb versenyjáték a piacon. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy nem sok kihívója akadt, utoljára a Gran Turismo 6 (2013) és a Need for Speed: Most Wanted (2012) jelentett igazi vetélytársat.