Tegnap jelentette be a Ubisoft, hogy akárcsak a For Honornak, a Ghost Recon: Wildlandsnak is rendez egy megjelenés előtti nyílt bétatesztet. Hogy mikor, az jó kérdés, dátumot még nem mondtak, de a For Honorból kiindulva valószínűleg nagyjából egy héttel fogja megelőzni a március 7-ei megjelenést.

Azt viszont már biztosan tudjuk, hogy egy új terület is megnyílik a bétázók számára. Pontos részletek sajnos még nem derültek ki, de már ebből is kilogikázhatjuk, hogy az új táj új célpontokkal, játékelemekkel (fegyverek, járművek, stb.) és hasonló újdonságokkal várhat minket.