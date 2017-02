Apropó lopakodás: a fegyverünk zaját (és sajnos egyúttal a sebzését is) hangtompítóval gyengíthetjük. A közeli célpontokat pedig ügyesen bevitt, meglepetésszerű ütésekkel semlegesíthetjük. Egy kiválasztott ellenfelet akár távolról is lelövethetünk, akár szinkronban a saját célpontunk leszedésével. Esetleg a fogvatartott rebellis katonákat celláikból kiszabadítva zavarhatjuk meg az ellenséget. A limitált ideig röptethető, korlátozott távolságig elérő drónunk kamerájával pedig könnyedén megjelölhetjük az ellenséges katonákat. Ezt úgy is megtehetjük, hogy az ellenfelünkre célzunk, vagy a távcsövünket használjuk. Célozni harmadik személyű, és első személyű nézetből is tudunk, utóbbinál a fegyver szemünkhöz viszonyított távolságát is állíthatjuk.

Sok ilyen nem esszenciális küldetést találhatunk, főleg akkor, ha a megkeressük és kikérdezzük a térképen felkiáltójellel megjelölt informátorokat. Az informátorok többféle küldetést is felajánlhatnak, csak rajtunk áll, hogy melyiket választjuk. Rebel Ops feladatokat is elvégezhetünk: ezek teljesítésével támogató képességeket is szerezhetünk, amelyek használatával a lázadóktól kérhetünk segítséget, példának okáért „rendelhetünk” egy járművet, vagy fegyveres lázadó katonákat magunk mellé.

Karakterünket különböző képességekkel is felruházhatjuk. Ahhoz, hogy bizonyos képességek elérhetővé váljanak, szintet kell lépnünk, a szintlépés hozadékaként képességpontokat is kapunk, amiket természetesen képességekre költhetünk. Képességpontokat akár a pályán elszórva is találhatunk, ahogy különböző passzív bónuszokat adó medálokat, fegyvereket és az azok fejlesztésére, teljes átalakítására használható alkatrészeket is. Szóval lesz teendőnk bőven. A szintlépéshez szükséges tapasztalati pontok sok, eltérő cselekedetért járnak, mint például ölésért.

Az is gondoskodik a változatosságról, hogy nem csak a Kartell embereivel kell megküzdenünk, hanem a bűnszervezetet kényszerből toleráló kormány katonai egységével, a Unidadel is. A Unidad eredetileg a Santa Blanca felszámolására lett létrehozva, de a terv nem vált be. A kormány kénytelen volt engedni a Santa Blanca nyomásának, így a Unidad is eltűri a Santa Blanca erkölcstelen tevékenykedését, amíg az erőszakmentes. A Santa Blanca elleni akciónkat viszont már nem tolerálják ennyire: harcolnak ellenünk, és nagyjából olyan funkciót töltenek be, mint a GTA rendőrei: ha nagy tűzharc közepette csökkentjük a létszámukat, akkor erősítést hívnak és növekszik a körözöttségünk szintje, így egyre halálosabb erővel lépnek fel ellenünk.

Szellemnek lenni élvezet?

A Tom Clancy's Ghost Recon-sorozattal ez volt az első találkozásom, így csak a Ubisoft többi játékával tudom valamilyen szinten összehasonlítani. Jobb általam ismert összehasonlítási alap híján leginkább a Far Cry zseniális harmadik részéhez tudnám hasonlítani: van egy nagy, gyalog és járművekkel szabadon bejárható terep, egy rakás hasznos jutalommal járó küldetéssel megtömve. A Far Cry-al ellentétben, ez a játék egy kicsit sem volt képes bevonzani. A történet nem tudott megfogni, a hangulatból hiányzik valami, és a játékmenet a hangulat hiánya miatt nem tudott kellően motiválni.

A Far Cry-ban folyton teendőről teendőre haladtam, mert annyira élveztem amit csinálok, sőt, általában két küldetés között mindig történt valami váratlan esemény vagy feladat, ami elvonta a figyelmemet. Szóval a Far Cry 3-al egy percig nem unatkoztam, itt viszont végig. Nem is az legjobb megfogalmazás, hogy unatkoztam, inkább csak nem volt számomra egyetlen kiemelkedő pillanata sem a játéknak. Semmi nem motivált a játékra. És mielőtt azt hinnétek, hogy csak a némileg hasonló játékmenettel megáldott Far Cry 3-ról szépültek meg az emlékeim, akkor tévedtek, mivel mostanában a harmadik résszel szinte teljesen azonos, Far Cry 4-el (vagy inkább Far Cry 3 Remastereddel) játszom, és úgy élvezem, mint korábban az előző epizódot.

Ez viszont nem feltétlenül a játék hibája, mert ahogy azt a cikk többi része is mutatja: a játék egészen jól működik. Tény, hogy csak (nagyon) mérsékelten vártam ezt a játékot, így valószínűleg csak az én ízlésemnek nem felelt meg. De az is lehet, hogyha több időt tölthettem volna a játékkal, és több tartalomhoz fértem volna hozzá, akkor engem is kellően elvarázsolt volna. A végleges játéknak egyszer valószínűleg adok majd egy esélyt, de a béta (és a saját tapasztalataim) alapján nem tudom tiszta szívből ajánlani, de lebeszélni sem szeretnék róla senkit.

A béta alapján azt mondanám, hogy ez egy, tartalmas, grandiózus méretekkel és rengeteg tennivalóval felvértezett játék, ami a maga nemében jó, így jogosan meg fogja találni a saját közönségét. Az szerintem viszont nem valószínű, hogy az év legjobb játéka címért szálhathat majd versenybe az idei év legnagyobb programjaival, mert ahhoz túlságosan lelketlen, saját karaktertől mentes, innen-onnan összeollózott iparosmunka lett a Wildlands. De reménykedem abban, hogy csak a rövidke, nem egész képet mutató, tesztelésre, kipróbálásra szánt változat alapján ismertem félre a játékot, és bizakodom abban, hogy értékesebb annál, mint amit a béta alapján megmutatott magából.