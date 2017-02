Ennek ellenére ezek a játékok összeségében nem rosszak, mivel a hiányosságok ellenére is látszik rajtuk a törődés nyoma. A Bound By Flame és The Technomancer játékok után, most a GreedFall című programjukkal szeretnék megörvendeztetni a szerepjátékokért rajongó játékosokat. A GreedFall valószínűleg hasonló minőséget fog képviselni, mint a csapat korábbi játékai, de az már az első előzetesen is lászik, hogy ennek a játéknak is meglesz a saját egyénisége, hangulata.

A történet egy olyan titkokkal övezett szigeten játszódik, ami talán értékes kincseket rejt a meggazdagodásra vágyóknak. A hely misztikuma különböző telepeseket, kincsvadászokat és zsoldosokat csal magához. De sziget már a telepesek érkezése előtt sem volt lakatlan: természetfeletti képességekkel megáldott bennszülöttek laknak itt, és nem nézik jó szemmel a hódító törekvéseket. Ebből következően a konfliktus máris adott.

GreedFall szigete egy élettel teli, folyamatosan változó, fejlődő hely, így emlékezetes élményeket fog tartogatni az azt felfedező telepesek, valamint a játékosoknak. Az egyértelműnek tűnő döntéshelyzetek során meghozott választásaink, és a legfontosabb politikai döntéseink is befolyásolni a fogják a sziget frakcióihoz fűződő kapcsolatunkat. A játék valamikor 2018 folyamán érkezik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.

A Focus Home Interactive szerint az új játékuk témája, világa és hangulata elérheti majd a szerepjátékok szerelmeseinek a szívét. A kiadót és a fejlesztőt pedig nem zavarja az, ha ez a játékuk sem hoz majd elsöprő sikert, mivel tisztában vannak azzal, hogy az eddigi játékaik is megosztották a játékosokat.

De azt is tudják, hogy mindegyik játékukba újabb és újabb játékosok szerettek bele, így az évek alatt egyre nagyobb közöségett sikerült elérniük. Így sarkalva a fejlesztőket arra, hogy tegyenek a játékról játékra történő fejlődésért. Becsülendő hozzáállás, hogy nem akarnak mindenkinek megfelelni, ehelyett inkább olyan játékokat készítenek, amikért maguk is lelkesednek.