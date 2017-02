A Hellblade: Senua’s Sacrifice egy AAA-kategóriás indie játék, és ennél tényleg nem lehetne jobban megfogalmazni a játék helyzetét. A Ninja Theory legújabb projektje jóval kisebbnek indult annál, mint ami végül lett belőle. Részben az Epic segítségének köszönhetően, technológiai fronton is sokat fejlődött a projekt. Sok változás is történt a játék körül, például a harcrendszer is megújult. Szóval apránként rengeteg fontos fejlesztésen, változtatáson esett át a játék, így valóban egy AAA-kategóriás cím lett belőle, de így természetesen több pénzt és időt igényel az elkészítése is.