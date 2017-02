Március 1-jén jelenik meg a Horizon: Zero Dawn , amelynek látványa és világa eléggé érdekesnek tűnik, viszont azt egyelőre nehéz lenne megmondani, mennyire lesz maga a játék érdekes. Ez hamarosan kiderül, mindazonáltal a Sony meglehetősen bizakodónak tűnik, ugyanis már most azt tervezik, hogy egy egész franchise-t építenek fel a Horizon köré.

Jon Edwards, a Sony Interactive Entertainment UK produkciós menedzsere a MCV UK-nek árultak el, hogy a Horizon főhősnőjét, Aloy-t a cég egyik zászlóvivőjének szánják, mint amilyen Nathan Drake az Unchartedből vagy Sackboy LittleBigPlanetből. „PlayStation ikon lesz belőle a jövőben” – mondta Edwards.

Az interjú vége felé aztán kifejtette, hogy bár még semmit sem jelentettek be, de úgy véli, rengeteg potenciál van a Horizon: Zero Dawnban, egy remek új franchise lesz belőle. Persze azért még ki kell várni, hogyan teljesít a játék, de ha a közönség jól fogadja, akkor valószínűleg a jövőben többször is találkozhatunk még Aloy-jal.