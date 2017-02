John Fitzgerald Kennedy (becenevén: „Jack”) az egyik legfiatalabb, legprogresszívebb és legtragikusabb sorsú amerikai elnök volt az Egyesült Államok történetében, hiszen alig 2 éves elnökség után Dallasban szó szerint szétlőtték a fejét. A híres „New Frontier” politika meghirdetője radikális változásokat akart az amerikai társadalomban és a világban egyaránt: háborút indított a szegénység és a faji szegregáció, a rasszizmus ellen, és bár a Disznó-öböl és a kubai rakétaválság beárnyékolták külpolitikáját, a hidegháború enyhüléséért is sok lépést tett (Hruscsov-találkozó és berlini látogatás). Jóllehet, politikai manőverei nem mindig vezettek jó eredményre (lásd a bécsi Hruscsov-Kennedy csúcs után elmérgesedő szovjet-amerikai viszonyokat és a berlini fal felépítését), és belpolitikája is sokak (főleg persze republikánusok) szemét szúrhatták.

A Kennedy-merényletről sokféle konspirációs teória létezik, mert bár elfogtak egy Lee Harvey Oswald nevű férfit már 1964-ben, de későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy ő nagy valószínűséggel beépített ember volt, illetve nem ő adta le a halálos lövést. Így konteók születtek arról, hogy esetleg szovjetek, kubaiak, izraeli titkosszolgálat, sőt Lyndon B. Johnson, Kennedy alelnöke, 1963-tól az Egyesült Államok elnöke szervezte meg a gyilkosságot. (De olyan elborult elmélet is létezik, miszerint maga az elnök rendezte így az egészet súlyos, titkolt betegsége miatt.) A legújabb információk szerint a témában régóta érdekelt Oliver Stone beszélt Kennedy testőrségének egy még élő (azóta már elhunyt) tagjával, aki elmondta a háborús veterán Stone-nak részletesen, katonai zsargonnal, hogy ki, hol tartózkodott, milyen rádióüzeneteket hallott és így tovább. S az ex-testőr állítása szerint az elnök emberei bizony be voltak szervezve.

Az elnökről, JFK-ről persze éppen Oliver Stone készített filmet a kilencvenes években, és mindenki róla beszélt. De, hogy a legfiatalabb first lady-vel, a mindösszesen harminc évesen a Fehér Házba költöző Jacqueline „Jackie” Kenendy-vel mi történt férje halála után, arról legfeljebb egy 1963-as interjú tanúskodik. Theodore H. White az 1963. december 3-ai Life magazinban közölt cikket „An Epilogue” címmel, melyben Jackie Kennedy vall „Jack”-ről (ahogy férjét nevezte), a magánemberről, és jövőképéről, érzéseiről.

Ez a történet ihlette meg Noah Oppenheim Emmy-díjas tévéproducert és írót (többek között a Beavatott és Az útvesztő mozifilmek forgatókönyvét írta), aki eredetileg HBO-minisorozat formájában képzelte el a sztorit, melyben Jackie néhány napját meséli el a november 22-ei merénylettől a november 25-ei állami temetésig. A sorozatot Steven Spielberg felügyelte volna, de aztán elhagyta a projektet, majd végül az alkotók a nagyjátékfilm ötlete mellett döntöttek. Melyet elvileg Darren Aronofsky rendezett volna, Rachel Weisz-szel a főszerepben, de a valóságban párost alkotó Aronofsky és Weisz kapcsolatának megromlása miatt ők is kiszálltak. Így jött Natalie Portman a képbe – aki ugye a sokak által szeretett, sokak által gyűlölt Aronofsky-filmért, a Fekete hattyúért egy Oscar-díjat –, aki nem sokat tudott a first lady-ről, ezért ő is vonakodott.

Ahogy a Chile-i rendező, Pablo Larraín is, aki szintén nem mozgott otthonosan a témában, de a remek A klub című, bukott papokról és apácákról szóló munkája elhozta neki a nemzetközi elismerést (a tavalyelőtti Berlinalén kapott a zsűritől nagydíjat), ezért a Fox Searchligt, a film gyártója megfelelőnek találta a negyvenéves rendezőt a Jackie-hez. S bár Pablo Larraín azt nyilatkozta, hogy rendkívül sokat olvasott utána a dolognak, és nagyon megérintette Jackie Kennedy drámája, az eredmény mégis kicsit modorosra sikeredett.

A Jackie mondhatni egy monodráma, mivel Natalie Portman karakteréhez képest mindenki csak mellékszereplő, és a játékidő nagy részében Portman meggyötört arcát látjuk közelképeken, illetve belső gondolatait, azok kivetülését fogadjuk be a bő másfél órás játékidő során. Az időfelbontásos cselekmény folyamán jelen és múlt figurái összekeverednek, így Jackie találkozik Roberttel, férje öccsével, az alelnökkel, Lyndon B. Johnsonnal, egy pappal és még a kis „Jack” Kennedy-vel is. Mindezt az alkotók pedig keretbe foglalták: akár Orson Welles klasszikus élettörténet-filmjében, az Aranypolgárban egy újságíró (itt a Life magazin riportere, Theodore H. White) indítja be az emlékezést – ezért is a gondolatok, az interjúkérdések, és nem az idő logikája szervezi a történetet.

Ez a forma bár kétségtelenül elcsépeltnek számít mára, de még mindig nagyon hatásos és megkapó tud lenni egy értő rendező kezei között. Ilyen a Jackie alkotója, Pablo Larraín is, aki néha-néha hatásvadász módon szervezi a cselekményt, de nagyrészt jó érzékkel jelenetezi a sztorit, és tényleg képes a Jackie magába szippantani, szinte belemeríti a nézőt a címszereplő mélabús, fájdalommal és kétségekkel teli gondolatfolyamába.