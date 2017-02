A Homefront: The Revolution nem lett valami nagy eresztés, ezt a PC Guru tesztjéből is leszűrhetitek. Ugyanakkor a Deep Silver és a Dambuster Studios nem mondott le róla, és a májusi megjelenés óta két DLC-t is kiadtak hozzá, idén márciusban pedig érkezik a harmadik, utolsó kiegészítő, a Beyond the Walls.