A Sniper: Ghost Warrior 3-at érdemes előrendelni, mivel így az összes későbbiekben érkező fontosabb tartalmat ingyen lehet megszerezni. Vajon a BioWare új játékának előrendelői is ilyen jó ajánlatban részesülnek? Nos, nem egészen, de azért rosszul sem járnak. A Mass Effect: Andromeda előrendelői egy különleges Deep Space Explorer páncélt, és egy egyedi Nomad járgány mintázatot kapnak. Valamint egy tapasztalati pontok gyűjtögetését segítő fokozókat tartalmazó Multiplayer Booster Pack is a markukat ütheti. Ezekről a nem esszenciális tartalmakról érkezett most egy aprócska előzetes.

Az új előzetesben megcsodálhatjuk az előbb megemlített páncélt és a Nomad skint, de nem ez a legfontosabb pontja az előzetesnek. Néhány röpke másodpercig a többjátékos szekciót is megnézhetjük. Az tuti, hogy a többjátékos mód ellenségei megint félhetnek majd, ha egy Krogan kerül a közelükbe. A Mass Effect legújabb epizódja március 23-án hódítja meg a számítógépeket, továbbá a PlayStation 4 és Xbox One konzolokat.