Mass Effect: Andromeda

A Mass Effect: Andromédában több társunk lesz; mindegyikük egyedi, alaposan kidolgozott személyiség. Peebee is a csapatunk része lesz, és ő egy igazán színes egyéniség. Kissé különc, eleinte nem igazán nyitott a társai felé, nem szokott ő csapatban dolgozni. Később viszont belerázódik a társasági életbe. Jó a humora, de néha nem találnak be a poénjai. Mint a fajának az összes tagja, úgy ő is biotikus, de a fegyverekhez is jól ért.

Ő nem csak a csapaton belül számít különcnek, de a többi Asaritól is teljesen eltér. Tény, hogy ilyen Asarit nem láthattunk az eredeti trilógia során. A kíváncsiskodóknak itt van néhány részlet: Peebee 162 cm magas, 52 kg és az igazi neve Pelessaria B’Sayle. Cora Harperről pedig itt tudhattok meg hasonló apróságokat. Peebee a hangját Christine Lakin színésznőtöl fogja kölcsönözni, és az új videóban kicsit megismerhetjük őket.