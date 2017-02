A hatkerekű holdjáró a játékban található Nomad jármű 1:18 arányban kicsinyített mása lesz, okostelefonnal irányíthatjuk, valamint tartalmaz egy kamerát is. Egyelőre Európában csak az angliai GAME webáruházból szerezhető be 280 fontért, de azért a pénzért a Mass Effect: Andromeda Deluxe változata is a miénk lesz.