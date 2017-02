Kevés játék mutatja be olyan jól a Warhammer Fantasy háború tépázta világát, mint a Total War: Warhammer. A Creative Assembly stratégiai játéka már számos alkalommal frissült, legutóbb az erdei tündék, előttük a beastmen futott be, és folyamatosan csurognak a kisebb-nagyobb frissítések és DLC-k, már egy kisebb vagyont hagyhatunk ott a játékért. Ha a hivatalos kiegészítők nem lennének ínyünkre valók, akkor számos közösségi alkotás közül válogathatunk, hiszen a modderek körében is rendkívüli népszerűségnek örvend a játék.