Az EgyCé több mint tíz éve babusgatja a Theatre of War-sorozatot, és ugyan a harmadik rész már Koreába vitte a játékosokat, de ez bizony mindig is egy kőkemény, 2. világháborús stratégiai szimuláció volt, olyan etapokkal, mint Moszkva, Észak-Afrika vagy éppen Kurszk. A kulcsszavak sosem változtak, a real-time (valós idejű) keret, a realisztikus viszonyok és a történelmileg hiteles egységek alkotta trió pedig tette a dolgát, mértékkel szórakoztatott, remekül informált, és kegyetlenül keresztbe tett minden önjelölt hadosztályparancsnoknak, aki azt hitte, hogy a háború sétagalopp.

A szovjetek persze tisztában voltak a helyzet súlyosságával, hozzá is láttak az építkezéshez, és mire a nyár beköszöntött, egy lövészárkokkal, tankakadályokkal tagolt, 40 kilométer mély védelmi vonalat hoztak létre, amit páncéltörő ágyukból álló gócokkal erősítettek meg, és csak úgy bónuszként még 400 000 aknát is leszórtak. 2 millió katona, valamint 5000 harckocsi az oroszoknál, szemben pedig az új német Tigris és Párduc tankok. Nos, ilyen előjelekkel lehet harcba indulni mindkét oldalon, és noha a 9-9 küldetést felvonultató hadjáratok csupán a front déli oldalán indított előretörés egy kisebb szakaszát mutatják be, de a fenti viszonyok abszolút helytállóak. Aki beásva a vörös csillagot választja, jelentős túlerővel nézhet szembe a jövőben, a germán lobogó alatt pedig a minőségi haditechnika várja. És ha már unjátok a keleti frontot, akkor ott a Battle for Caen (1944 júniusa) DLC, amely további 8 küldetést tartogat, úgyhogy a címadó várost védő SS hadosztályokat lehet kóstolgatni a britekkel.

A maga módján már az is különleges, hogy saját kezűleg állíthatjuk össze seregünket. A gyalogságtól a tábori tüzérségig, a légvédelemtől a rohamlövegekig szabadon turkálhat mindenki a korabeli haditechnikában, ehhez köthető legénységünk a küldetések végeztével még kitüntetésekkel, előléptetésekkel is honorálható, és vihető tovább egy másik csatába. A megadott keretből összevarázsolható haderő másik, nagyon szimpatikus vonása, hogy az adatok mindenhol a valós műszaki paraméterekre és a pontos páncélvédettségi mutatókra hajaznak, de nem ám csak oldalanként, hanem például külön a harckocsi tornyára vagy a lövegpajzsra is rávetítve. Továbbá minden katona felszerelése megfelel az eredeti mintának és a rajban betöltött szerepének, az pedig, hogy a lőszerkészlet is stimmel, mondjuk egy rohamlövegnél, hát ilyenkor kezd az ember szeme bepárásodni a meghatottságtól.

Ezek után szinte természetes, hogy a lövedékek páncélátütő képessége, vagy mondjuk, egy harckocsin a torony forgási sebessége is abszolút autentikusnak hat. Szerelmünk bimbódzó rügyein csak azért nem fakadnak újabb virágok, mert ami így leírva gyönyörűség, az néha oboaszólóba csap át a terepen, tessék csak elképzelni, hogy a Hummel önjáró lövegnek (egy 150 milliméteres mozgó flinta) 16 nagy robbanóerejű skúlója van, meg pár páncéltörő, és ha ez kifogy (3 perc), onnantól a cucc csak tereptárgy. Szintén a pontos és részletes kivitelezésnek köszönhető, hogy ha a lánctalp leszakad, vagy a lövegcső megsérül egy tankon, akkor cseszheted, abban a küldetésben már nem sok hasznát veszed. Realisztikus? Naná! Imádom, de ettől még nem esik jól.