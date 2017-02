Bár a Prey csak május 5-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox Ona-ra, már most alkalmunk nyílik megnézni az első harminc percét a játéknak, ami meglehetősen jó képet fest a látványról, a hangulatról, a világról és az akcióról, s valamennyire a történetről is. Természetesen, aki belevág, az jó ha tudja, hogy minden kiderül a játék elejéről, szóval frissen akarsz majd elmerülni a programban májusban, akkor jobb, ha kihagyod, vagy csak bele-beletekersz. Nem is szaporítanám tovább a szót, íme a Prey első fél órája.