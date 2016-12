A virtuális bányászat során kiderült, hogy feltehetőleg a Resident Evil-játékok ismert főgonosza, Albert Wesker is megjelenik majd a legújabb játékban. A fájlok nevében többször is szerepel az Albert megnevezés, ami persze utalhat egy másik Albertre is, de ez elég valószínűtlen, hisz akkor egészen más nevet is kaphatott volna az adott karakter, a félreértések elkerülése végett. A "LastBossGetAlbert” és "LastBossFinishGetGun" elnevezésű fájlok erőteljesen arra utalnak, hogy a játék során meg is kell küzdenünk majd az ikonikus főgonosszal.

Az Albert megnevezést tartalmazó fájlok listája:

HandGun_Albert_Reward

Shotgun_Albert

WeaponHandgunAlbertAppend

LastBossFinishGetGun

LastBossGetAlbert

AlbertInteract

AlbertGet

AlbertWeapon

AlbertDamageCount

isDamagedByAlbert

Egyéb, jó és rossz végződésekre utaló jeleket is találtak a kíváncsiskodók, de azt nem szabad elfelejteni, hogy az említett fájlok elnevezése megtévesztő lehet. Továbbá az sem biztos, hogy végleges játékban ezekből bármit is viszontláthatunk majd.