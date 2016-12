A Vampyr főhőse, Jonathan Reid, a vikoriánus korabeli Londonban a spanyol nátha idején szolgálatot teljesítő orvos nem hétköznapi ember. Illetve nem is teljesen ember, de erről mit sem sejtenek páciensei, egy-két apróság azonban feltűnik nekik is. Például a jó doktor előszeretettel vállal, sőt kér éjszakai műszakot, keze jeges, bőre fehér, tekintete vonzó... ráadásul szaporodnak a szörnyű gyilkosságok is a környéken. Az, hogy ezekhez mennyi köze lesz hősünknek, illetve mennyire marad ember, csak rajtunk múlik és a történetre is erős kihatással lesz. Egy biztos: nem mindennapi kalandnak ígérkezik a stúdió új játéka, a Vampyr, melyet utoljára az idei E3 után nem sokkal láthattunk, egy pre-alfa videón.